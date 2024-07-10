Совфед одобрил закон о лишении парламентариев мандатов за несогласованный выезд из РФ

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Совет Федерации в ходе заседания 10 июля проголосовал за закон, который обязывает депутатов и сенаторов согласовывать с руководством палат парламента РФ свои выезды за рубеж, иначе их могут лишить мандата. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Сейчас действует уведомительный порядок выезда парламентариев за границу. Закон же поменяет его на согласительный. Порядок согласования и сроки выезда будут определяться советами палат парламента. В случае несогласованного выезда парламентария могут досрочно лишить мандата.

Соавтор инициативы и председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев отметил, что согласительный порядок выезда обоснован и продиктован вопросами безопасности как государства, так и самих выезжающих за границу. Также он напомнил о вынесенных приговорах украинских судов в отношении депутатов ГД, осужденных заочно по статье УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", к длительным срокам лишения свободы.

Пискарев уточнил, что если такой приговор с запросом на арест поступит в информационную базу Интерпола, то власти страны пребывания обязаны задержать человека и передать его запрашиваемой стороне. Еще одна причина принятия закона – обеспечение безопасности РФ, поскольку все депутаты ГД и сенаторы по факту занимаемой должности имеют доступ к государственной тайне, добавил глава комитета.

Ранее депутата столичного парламента Евгения Ступина (признан в РФ иноагентом) досрочно лишили мандата из-за прогулов. Он без уважительных причин отсутствовал на всех заседаниях с 27 сентября 2023 года по 18 апреля 2024 года. До этого Госдума проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов фракции "ЛДПР" Василия Власова и "Справедливая Россия – За правду" Вадима Белоусова из-за прогулов.

