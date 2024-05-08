Иноагент Евгений Ступин лишен мандата депутата Мосгордумы из-за прогулов

Фото: телеграм-канал "Депутат Ступин" (Евгений Ступин признан в РФ иноагентом)

Депутата столичного парламента Евгения Ступина (признан в РФ иноагентом) досрочно лишили мандата из-за прогулов. Соответствующее решение приняли в ходе заседания Мосгордумы.

"Считать полномочия депутата Московской городской думы Евгения Викторовича Ступина досрочно прекращенными", – говорится в постановлении.

Председатель комиссии столичного парламента по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников уточнил, что по закону депутаты обязаны участвовать в заседаниях парламента, а их отсутствие допускается только по уважительной причине. При этом, если депутат законодательного органа субъекта РФ отсутствует без уважительных причин на всех заседаниях парламента в течение шести месяцев подряд, его полномочия прекращаются досрочно.

Ступин без уважительных причин отсутствовал на всех заседаниях столичного парламента с 27 сентября 2023 года по 18 апреля 2024 года, заявил Семенников.

Ранее Госдума проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов фракции "ЛДПР" Василия Власова и фракции "Справедливая Россия – За правду" Вадима Белоусова. В СМИ указывалось, что причиной являются прогулы.