Политолог заявил, что депутата Власова могут убрать из ГД с его согласия

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Процесс лишения депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова мандата за прогулы может проходить по согласию партии, фракции и самого Власова. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на политолога Константина Калачева.

По мнению эксперта, причины, по которым одного из фаворитов Владимира Жириновского решили убрать из нижней палаты парламента, до конца не ясны. Он склоняется к тому, что Власов намеренно пропускал парламентские сессии, тем самым создавая повод лишить его мандата.

"Очень трудно убрать тебя из Госдумы, если ты сам этого не хочешь", – подчеркнул Калачев.

Еще одной версией, почему Власова пытаются убрать из Думы, политолог назвал благосклонность Жириновского, из-за которой в ГД оказался "случайный" человек, который не понимает, для чего он там находится.

Ранее комиссия Госдумы России по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам рекомендовала лишить полномочий Власова и депутата от партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Вадима Белоусова.

О возможном лишении мандатов двух депутатов сообщали СМИ. Указывалось, что причиной являются прогулы. Сам Власов эти обвинения отрицает. По его словам, он был на 98,8% пленарных заседаний палаты.

Между тем в Госдуму был направлен на рассмотрение проект постановления о досрочном прекращении полномочий Власова и Белоусова. По материалам проекта, полномочия двух депутатов предлагается прекратить с 1 ноября 2023 года.