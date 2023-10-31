В ГД внесли проекты о прекращении полномочий депутатов Власова и Белоусова

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

В Госдуму был направлен на рассмотрение проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от партии ЛДПР Василия Власова, а также депутата от партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Вадима Белоусова. Об этом сказано в документе, опубликованном в думской электронной базе.

По материалам проекта, полномочия двух депутатов предлагается прекратить с 1 ноября 2023 года.

Ранее комиссия Госдумы России по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам рекомендовала лишить полномочий Власова и Белоусова.

О возможном лишении мандатов двух депутатов сообщали СМИ. Указывалось, что причиной являются прогулы. Сам Власов эти обвинения отрицает. По его словам, он был на 98,8% пленарных заседаний палаты.

До этого сообщалось, что МВД России объявило в розыск Белоусова, которого Мосгорсуд приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в размере трех миллиардов рублей. Также депутата оштрафовали на 500 миллионов рублей.