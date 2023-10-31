Депутат ГД Василий Власов прокомментировал возможное лишение мандата из-за прогулов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Василий Власов прокомментировал возможное лишение мандата из-за прогулов. По словам депутата, он был на 98,8% пленарных заседаний палаты, передает РИА Новости.

Немногим ранее появилось сообщение, что два депутата Госдумы впервые лишатся мандатов из-за низкой явки – Василий Власов и Вадим Белоусов. Отмечалось, что досрочно сдать мандаты депутаты могут уже на этой неделе.

"80% голосований комиссии проводились по электронной почте. Так и было написано в письме, что… материалы к такому-то вопросу, просим проголосовать по вопросу повестки комиссии", – прокомментировал Власов.

Депутат рассказал, что 17 ноября 2022 года парламентские слушания были посвящены эффективности реализации федерального проекта "Чистый воздух". Власов отметил, что 8 декабря 2022 года и 30 октября 2023 года у него была командировка. Также 25 января, 15 марта, 25 июля, 27 сентября текущего года он отсутствовал на слушаниях. Присутствовал депутат на заседаниях 1 марта, 5 мая, 17 мая, 14 июня, 27 июня, 18 июля, 20 сентября.

Он отметил, что его явка на заседания Госдумы седьмого созыва составила 97,5%, а восьмого – 98,8%. В связи с этим Власов не понимает, почему появился вопрос лишения мандата. Депутат добавил, что некоторые коллеги не появляются в Думе из-за больничного.

"Конечно, все понимаю, но упрекать меня... я мог взять, прикрыться бумагами… но я постоянно хожу на все мероприятия, хожу на пленарные заседания", – сказал Власов.

В свою очередь, комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сочла достаточными основания для прекращения полномочий депутатов Власова и Белоусова, передает ТАСС со ссылкой на источник в палате.

По словам собеседника СМИ, парламентарии не посещали заседания комитетов и комиссий более 30 дней.

"Решения переданы в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной думы, и мандатным вопросам", – отметил он.

Заседание комиссии должно состояться во вторник, 31 октября.

В августе 2022 года Мосгорсуд приговорил Белоусова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в размере трех миллиардов рублей. Также депутата оштрафовали на 500 миллионов рублей, лишили медали "За заслуги перед Отечеством" II степени, запретили ему занимать определенные должности в течение трех лет. Позже МВД России объявило Белоусова в розыск.