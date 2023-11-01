ГД проголосовала за лишение мандатов депутатов Власова и Белоусова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов фракции "ЛДПР" Василия Власова и фракции "Справедливая Россия – За правду" Вадима Белоусова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу палаты.

Отмечается, что комиссия ГД по этике во вторник, 31 октября, рассмотрела поступившие материалы и сочла основания для досрочного прекращения полномочий депутатов достаточными. Кроме того, было принято решение о представлении материалов по ним в комиссию по мандатным вопросам. Проекты постановлений о лишении их полномочий внесены в палату.

Ранее комиссия Госдумы России по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам рекомендовала лишить полномочий Власова и Белоусова.

О возможном лишении мандатов двух депутатов сообщали СМИ. Указывалось, что причиной являются прогулы. Сам Власов эти обвинения отрицает. По его словам, он был на 98,8% пленарных заседаний палаты.

Между тем в Госдуму был направлен на рассмотрение проект постановления о досрочном прекращении полномочий Власова и Белоусова. По материалам проекта, полномочия двух депутатов предлагается прекратить с 1 ноября 2023 года.