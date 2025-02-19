Депутат ГД Пинский: Юрий Напсо отсутствовал в Госдуме более 200 дней

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Глава комиссии ГД по регламенту Виктор Пинский обратил внимание на то, что депутат Юрий Напсо не посещал заседания нижней палаты парламента на протяжении двух лет, а более 200 дней из них – без уважительной причины. Его слова приводит сайт Госдумы.

По мнению Пинского, это говорит о недобросовестности Напсо. В связи с этим его комиссия предложит Совету нижней палаты парламента поручить комиссии по вопросам депутатской этики начать процесс досрочного прекращения полномочий депутата ГД.

Пинский напомнил, что особый статус депутата подразумевает под собой не только большие полномочия, но и ответственность, а также исполнение обязанностей перед избирателями.

"Он занимает государственную должность Российской Федерации, по объему социальных гарантий приравнен к федеральному министру", – добавил парламентарий.

Кроме того, Пинский напомнил, что невыполнение депутатом своих обязанностей на протяжении более 30 дней может привести к досрочному прекращению полномочий.

В начале февраля депутаты Госдумы вывели генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулева из состава комитета по обороне. Он стал членом комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Сам генерал-лейтенант заявил, что решение нижней палаты парламента обосновано его работой над вопросами жизни граждан в субъектах РФ.

