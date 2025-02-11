Депутаты Госдумы вывели генерала Гурулева из комитета по обороне

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Депутаты Госдумы вывели генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулева из состава комитета по обороне, следует из постановления в электронной базе нижней палаты.

Вместе с тем Гурулев стал членом комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Сам генерал отметил, что решение ГД обосновано его работой над вопросами жизни граждан в субъектах РФ.

"Я всегда считал, что проблемы регионов и местного самоуправления требуют особого внимания, и надеюсь, что мой опыт в этой сфере позволит мне внести значимый вклад в развитие инициатив, направленных на улучшение жизни людей", – написал он в телеграм-канале.

Между тем Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замминистра юстиции Всеволода Вуколова. Вуколов с 2001 по 2008 год занимал руководящие должности в аппарате правительства России.

В 2021 году он был назначен на должность замминистра юстиции. Вуколов курировал департамент социального законодательства, департамент государственной политики в сфере уголовно-исполнительной системы и Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).