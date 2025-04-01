В ГД внесено постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Напсо

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Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла проект постановления, который предполагает досрочное прекращение полномочий парламентария от фракции ЛДПР Юрия Напсо. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В феврале глава комиссии ГД по регламенту Виктор Пинский сообщил, что Напсо не появлялся на заседаниях на протяжении двух лет, а более 200 дней – без уважительной причины. В связи с этим комиссия предложила начать процесс досрочного прекращения полномочий парламентария.

Пинский напомнил, что невыполнение депутатом своих обязанностей на протяжении более 30 дней может привести к досрочному уходу.

Ранее депутаты Госдумы вывели генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулева из состава комитета по обороне. Он стал членом комитета по региональной политике и местному самоуправлению. Гурулев отметил, что решение нижней палаты парламента обосновано его работой над вопросами жизни граждан в субъектах государства.

