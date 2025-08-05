Начался прием заявок на премию "Золотой медвежонок" в сфере детской инфраструктуры

Оргкомитет национальной премии "Золотой медвежонок" объявил старт приема заявок на этапе "Лидеры инфраструктуры детства" сезона 2025–2026. К участию приглашают компании, которые развивают и улучшают инфраструктуру для детей в России и за ее пределами.

Претенденты смогут побороться за звания "Компания года", "Руководитель года", "Бренд года", "Социально-маркетинговый проект года" и "Социальный и благотворительный проект года". В марте и апреле состоится всенародное онлайн-голосование и публичные защиты номинантов. Победителей определят 15 апреля.

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