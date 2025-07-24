Собянин поддержал проведение конкурса "Лучший книжный магазин Москвы"

В столице пройдет конкурс "Лучший книжный магазин Москвы". Девятнадцатый по счету смотр стартует в сентябре и завершится в декабре этого года. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

С 2024 года конкурс проходит в трех номинациях. Также победитель будет выбран в рамках отдельной категории "Выбор покупателя". Магазины соревнуются в двух группах: универсальные и профилированные книжные торговые точки.

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