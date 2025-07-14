Начался прием заявок на Московский международный конкурс композиторов

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В столице начался прием заявок на участие в Московском международном конкурсе композиторов, сообщила пресс-служба городского департамента культуры.

Заммэра Наталья Сергунина отметила, что такой конкурс пройдет в столице впервые. Его посвятят 85-й годовщине начала контрнаступления советской армии в битве за Москву. Работы принимаются как от известных, так и от начинающих композиторов из России и других стран.

Подготовлены две номинации: "Крупная форма" и "Малая форма". В рамках первой конкурсанты смогут представить произведения для академического большого хора и симфонического оркестра, в рамках второй – композиции для смешанного академического хора a capella.

В каждой категории жюри определит лауреатов первой, второй и третьей степени. В комиссию войдут известные деятели культуры, а возглавит ее народный артист Советского Союза Владимир Минин.

Регистрация открыта до 20 июня 2026 года. Партитуры и запись композиций необходимо прикрепить к заявке на сайте конкурса.

Церемония награждения пройдет в декабре следующего года на сцене Московского концертного зала "Зарядье". Призовой фонд конкурса составляет 10,5 миллиона рублей. Вместе с тем произведения лауреатов войдут в программу гала-концерта.

Осенью в Москве пройдет музыкальный конкурс "Интервидение". Принять участие в нем могут более 20 стран, в том числе Китай, США и другие. Россию на конкурсе представит певец Shaman с песней "Прямо по сердцу".

Победитель получит 30 миллионов рублей. Однако сумма не является окончательной, поскольку при согласовании условий с учредителями "Интервидения" организаторы могут увеличить размер выигрыша.