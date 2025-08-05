Эксперт объяснила, откуда появился тренд на балансировку на каблуках

Жительница Екатеринбурга сломала позвоночник, принимая участие в вирусном тренде из социальных сетей. Его суть заключается в балансировке на неустойчивых предметах на высоких каблуках.

Женщина поставила на столешницу кастрюлю с банкой детской смеси и попыталась встать на эту конструкцию, но упала. В результате врачи диагностировали у нее перелом и предписали ей носить корсет в ближайшие три месяца.

Вдохновилась блогер клипом американской рэп-исполнительницы Ники Минаж, пояснила автор проекта по трендвотчингу и исследованию трендов Ольга Еремина. На видео певица на высоких каблуках, перекинув ногу на ногу, сидит у бассейна.

По словам Ереминой, в Сети еще будут появляться подобные видео, поскольку внимание на тренд также обратили и рекламные компании, которые готовы платить за такие публикации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.