05 августа, 07:00Общество
Эксперт объяснила, откуда появился тренд на балансировку на каблуках
Жительница Екатеринбурга сломала позвоночник, принимая участие в вирусном тренде из социальных сетей. Его суть заключается в балансировке на неустойчивых предметах на высоких каблуках.
Женщина поставила на столешницу кастрюлю с банкой детской смеси и попыталась встать на эту конструкцию, но упала. В результате врачи диагностировали у нее перелом и предписали ей носить корсет в ближайшие три месяца.
Вдохновилась блогер клипом американской рэп-исполнительницы Ники Минаж, пояснила автор проекта по трендвотчингу и исследованию трендов Ольга Еремина. На видео певица на высоких каблуках, перекинув ногу на ногу, сидит у бассейна.
По словам Ереминой, в Сети еще будут появляться подобные видео, поскольку внимание на тренд также обратили и рекламные компании, которые готовы платить за такие публикации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.