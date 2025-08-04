Прокуратура потребовала запретить содержать 4 кошек в квартире в Басманном районе

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичная прокуратура направила в суд иск, в рамках которого потребовала запретить москвичу содержать четырех кошек в квартире на Ладожской улице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре объяснили, что судьба четырех кошек, которые содержались в антисанитарных условиях, беспокоила не только соседей, но и всех остальных жильцов этого дома. В связи с этим люди направили обращение ведомству.

Сотрудники прокуратуры провели проверку, по результатам которой было установлено, что за кошками не осуществляется надлежащий уход. Кроме того, в воздухе в квартире было выявлено превышение предельно допустимой концентрации аммиака в 12 раз.

В связи с этим прокурор принял решение направить в суд иск, в соответствии с которым жителю Москвы запретят содержать в квартире кошек и обяжут его привести жилье в надлежащее санитарное состояние. На данный момент рассмотрение заявления находится на контроле ведомства.

Ранее после жалобы жильцов многоквартирного дома на Ангарской улице правоохранители обнаружили в одной из квартир 13 собак и 18 кошек. В связи с этим сотрудники прокуратуры провели проверку. Специалисты взяли пробы воздуха в подъезде и обследовали помещение.

Выяснилось, что концентрация аммиака в воздухе превышает предельно допустимую норму. В результате ведомство обратилось в суд с требованием запретить держать животных в квартире и обязать владельца привести жилье в порядок.