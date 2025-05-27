Прокуратура обнаружила 13 собак и 18 кошек в квартире на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Правоохранители обнаружили 13 собак и 18 кошек в квартире на севере Москвы, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Сотрудники районного подразделения ведомства организовали проверку в квартире на Ангарской улице после жалобы жильцов многоквартирного дома, уточнили в пресс-службе.

После обнаружения животных специалисты взяли пробы воздуха в подъезде и обследовали помещение. Выяснилось, что концентрация аммиака в воздухе превышает предельно допустимую норму.

В результате Тимирязевский межрайонный прокурор обратился в суд с требованием запретить держать животных в квартире и обязать владельца привести жилье в порядок.

Ранее по аналогичным причинам суд запретил жителям Тимирязевского района держать в помещении более 20 кошек. С обращением к правоохранителям также обратились жильцы дома.

До этого жительницу Омска заставили выселить из квартиры 10 кошек. Со слов ее соседей, из жилища исходил неприятный запах, а хозяйка квартиры не реагировала на замечания. Позже дочь женщины помогла своей матери отремонтировать квартиру и пристроить животных.