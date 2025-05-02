Московский суд запретил собственникам одной из квартир содержать 20 кошек

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Московский суд по иску прокуратуры запретил владельцам квартиры держать в помещении более 20 кошек. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

С просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации обратились в прокуратуру жители одного из многоквартирных домов Тимирязевского района. Жильцы дома переживали не только за свои права, но и за животных, говорится в сообщении.

"В ходе прокурорской проверки установлено, что собственники квартиры содержат в жилом помещении свыше двух десятков кошек, надлежащий уход за которыми не осуществляется, в коридоре", – рассказали в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что в помещении также выявлено превышение предельно допустимых концентраций аммиака.

Прокуратура проследит за исполнением судебного решения.

Ранее сообщалось, что жительницу Омска заставили выселить из квартиры 10 кошек. На нарушительницу пожаловались жильцы дома. По их словам, из жилища исходит неприятный запах, а хозяйка квартиры не реагирует на замечания. Позже дочь женщины помогла своей матери отремонтировать квартиру и пристроить животных.