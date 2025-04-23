Приставы заставили женщину выселить 10 кошек из квартиры в Омске

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В Омске жительницу многоквартирного дома на улице Лукашевича заставили выселить из квартиры 10 кошек. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по области.

По данным ведомства, жильцы дома обратились в суд и сообщили, что одна из квартир находится в антисанитарном состоянии. По их мнению, из жилища исходил неприятный запах, так как там проживали около 10 кошек. На замечания хозяйка квартиры не реагировала.

Постановление суда об устранении источника зловонного запаха владелица жилища проигнорировала. Однако позже дочь женщины, которая осознавала все последствия, помогла своей матери отремонтировать квартиру и пристроить животных, сообщили в пресс-службе.

Устранение нарушений подтвердили приставы, которые приехали проверить квартиру. В настоящее время о судьбе кошек ничего не известно.

В ноябре прошлого года в Приморье женщина организовала в квартире аварийного дома питомник, в котором держала 65 кошек. В ведомстве заявили, что женщина приезжала туда раз в неделю, а также пренебрегала уборкой. Из-за этого в квартире скопился мусор и размножились насекомые.

Волонтеры выкупили у гражданки 65 котов, однако она не прекратила свою деятельность. Через правовую инстанцию жители добились решения о выселении женщины из квартиры, однако обязательства она не исполнила. В связи с этим было возбуждено исполнительное производство, в результате женщина продала оставшихся 10 котят волонтерам и съехала из квартиры.