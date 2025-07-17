"Известия": бутовских коз изъяли у хозяина

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Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) изъяли у фермера Валерия Аникеева коз, которых он содержал у себя в районе Бутово, сообщает газета "Известия".

По данным СМИ, 30 коз были помещены в транспортный вагон. Животные не сопротивлялись и вели себя спокойно. При перевозке скота присутствовали ветеринары.

Предварительно установлено, что животных доставят в зоопарк. Однако владелец коз считает, что их повезли в Ступинский район.

Бутовские козы привлекли к себе внимание еще в конце 2021 года, очевидцы публиковали видео прогулок животных вдоль жилых домов и городских улиц. Позже скот начал атаковать автомобили.

В августе прошлого года комитет ветеринарии Москвы подал иск в суд к Аникееву с требованием запретить выгул животных. На коз часто жаловались местные жители, поскольку питомцы топтали автомобили, врывались в магазины и объедали палисадники. К тому же фермер якобы не присматривал за козами, и на улицах появлялся навоз.

Аникеев заявлял, что с ним не имеют право судиться, поскольку поголовье скота не превышает допустимые нормы. Однако в конце октября суд запретил ему содержать животных. Фермер должен был построить загон и согласовать с администрацией пути прогонов стад по улицам.

История тронула рэпера Джигана и его супругу Оксану Самойлову, которые пообещали помочь пенсионеру построить питомник для бутовских коз. Изначально пара хотела сделать теплый сарай для рогатых. Для реализации задумки они приехали оценить условия содержания стада. Однако встреча не увенчалась успехом, так как сторонам не удалось установить контакт.