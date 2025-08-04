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04 августа, 14:15

Общество

Климатолог предупредил о смене засух ливнями в Москве

Климатолог предупредил о смене засух ливнями в Москве

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Прогнозы главной геофизической обсерватории показывают, что периоды засухи в столице будут сменяться обильными дождями, рассказал эксперт по климату фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.

Особенно летом возрастет доля конвективных осадков, к таким изменениям жителям города предстоит адаптироваться.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин добавил, что повышенная влажность становится дополнительным испытанием для организма. Во влажной среде нагрузка на легкие возрастает, при осадках часто наблюдается пониженное давление, что вызывает сонливость, апатию и усталость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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