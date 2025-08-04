Цены на отдых в Турции упали примерно на 10% вслед за спросом. Отели заманивают туристов всевозможными акциями.

Дело в том, что в этом году турецкие курорты подняли цены и распродали номера по раннему бронированию. Однако то, что осталось, россиян уже не привлекает, поскольку другие страны предлагают за эти деньги лучший отдых.

В результате отели были вынуждены снизить цены, чтобы не пустовать в разгар сезона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.