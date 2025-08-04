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04 августа, 07:15

Туризм

Цены на отдых в Турции упали примерно на 10%

Цены на отдых в Турции упали примерно на 10%

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Цены на отдых в Турции упали примерно на 10% вслед за спросом. Отели заманивают туристов всевозможными акциями.

Дело в том, что в этом году турецкие курорты подняли цены и распродали номера по раннему бронированию. Однако то, что осталось, россиян уже не привлекает, поскольку другие страны предлагают за эти деньги лучший отдых.

В результате отели были вынуждены снизить цены, чтобы не пустовать в разгар сезона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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