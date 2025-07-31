Ветеринар Шеляков посоветовал не включать музыку во время путешествия с питомцем

Устраивать сквозняки и включать музыку во время путешествия с питомцем на машине не стоит. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, прежде чем взять питомца с собой в автопутешествие, желательно показать его ветеринару. Специалист подскажет, какие медикаменты важно иметь при себе с учетом особенностей животного, ведь в дороге ему может понадобиться помощь. Например, есть риск обострения имеющихся заболеваний. К тому же специалист посоветует успокоительные, если питомец испытывает стресс при перевозке, пояснил эксперт.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Перед поездкой не следует плотно кормить животное, иначе его может укачивать. Однако с собой необходимо взять привычный корм, чтобы периодически устраивать питомцу небольшие перекусы. Новой еды во время путешествия давать не стоит. А вот пить необходимо предлагать часто.

"В машине следует установить комфортную температуру. Лучше закрыть окна, чтобы не устраивать сквозняков, иначе это может привести к респираторным заболеваниям", – отметил ветеринар.



Кроме этого, желательно не включать во время поездки музыку, потому что громкие звуки могут стать дополнительным стрессом, добавил Шеляков.

"Что касается местоположения питомца в машине, то нужно учитывать его предпочтения. Кому-то комфортнее на руках, вблизи владельца, а некоторые спокойнее себя чувствуют, забившись в темный угол в переноске", – пояснил специалист.

Ранее заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина посоветовала не менять рацион животного резко в жаркую погоду, так как это станет для него дополнительным стрессом. Если питомец на натуральном питании, можно добавить овощи, которые содержат много клетчатки и воды, например кабачок или огурец. Сухой же корм эксперт порекомендовала частично заменить на влажный.

