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03 августа, 09:30

Туризм

Россияне стали выбирать для отдыха небольшие города

Россияне стали выбирать для отдыха небольшие города

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Россияне все чаще выбирают для путешествий небольшие города. Многие предпочитают тихие улочки и старинные постройки вместо шумных курортов. За первое полугодие 2025 года интерес к таким поездкам вырос на 11%. В этом сезоне популярны Сортавала, Серпухов, Рыбинск, Алексин, Шуя, Плес, Зарайск и Светлогорск.

Малые города привлекают спокойной атмосферой и отсутствием большого потока туристов. Здесь достопримечательности расположены рядом, а цены на проживание и экскурсии обычно ниже, чем на популярных курортах. Эксперты отмечают, что москвичи чаще всего планируют поездки во Владимирскую и Ярославскую области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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