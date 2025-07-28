"Московский патруль": туристов предупредили о схеме аферистов с оформлением шенгенских виз

Мошенники придумали новую схему, которая нацелена на людей, подавших заявление на шенгенскую визу. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками посольства страны, куда собирается поехать гражданин.

Аферисты говорят, что им якобы нужно уточнить детали для обработки заявки, а потом просят продиктовать код из СМС, чтобы применить некую электронную подпись. После этого жертве начинают приходить сообщения о том, что кто-то пытался войти в ее учетную запись на "Госуслугах", а дальше мошенники действуют по стандартной схеме: сообщают жертве, что ее могут обвинить в финансировании терроризма. Подробнее – в программе "Московский патруль".