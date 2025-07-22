22 июля, 06:45Общество
Родителям напомнили о штрафах за оставление детей без присмотра на воде
Родителям напомнили об ответственности за безопасность детей на воде. За купание ребенка без присмотра взрослых может быть назначен штраф до 500 рублей. Если такие ситуации повторяются, к делу подключается комиссия по делам несовершеннолетних, и санкции могут быть ужесточены.
В случае травмы или гибели ребенка при купании без надзора родителю грозит уже уголовная ответственность. В этом случае наказание может составлять до двух лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.