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22 июля, 06:45

Общество

Родителям напомнили о штрафах за оставление детей без присмотра на воде

Родителям напомнили о штрафах за оставление детей без присмотра на воде

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Родителям напомнили об ответственности за безопасность детей на воде. За купание ребенка без присмотра взрослых может быть назначен штраф до 500 рублей. Если такие ситуации повторяются, к делу подключается комиссия по делам несовершеннолетних, и санкции могут быть ужесточены.

В случае травмы или гибели ребенка при купании без надзора родителю грозит уже уголовная ответственность. В этом случае наказание может составлять до двух лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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