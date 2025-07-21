Спрос на переобучение в центре "Профессии будущего" вырос вдвое среди москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Популярность программ профессионального переобучения центра "Профессии будущего" выросла вдвое у москвичей в 2025 году. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы видим, что программы профессиональной подготовки центра "Профессии будущего" становятся все более популярными среди взрослых горожан, так как помогают в кратчайшие сроки поменять сферу деятельности, получить новую специальность и найти работу в перспективных отраслях", – цитирует ее Агентство "Москва".

По словам Раковой, за первое полугодие уже более 20 тысяч человек прошли переподготовку по актуальным направлениям. Многие из них получили предложения о работе. При этом наиболее популярными направлениями стали промышленность, сфера услуг, строительство, транспорт и IT.

"Осенью мы откроем новый центр практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках. Он покажет, как можно выстраивать обучение без отрыва от практики – с полным погружением в профессию", – сказала заммэра Москвы.

Для молодежи и соискателей без опыта работы в центре "Профессии будущего" доступно свыше трех тысяч оплачиваемых стажировок. В 2025 году их количество было увеличено на 50%. Горожане могут узнать, как проходит работа той или иной компании, получить практические навыки, погрузиться в корпоративную культуру и заработать первые деньги.