Нейробиолог Сузуки: из-за копирования чужих эмоций человек может ощущать усталость

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Человеческий мозг может копировать чужие эмоции, в том числе тревожность и злость, из-за чего организм ощущает усталость и опустошение, объяснила нейробиолог Венди Сузуки из Нью-Йоркского университета. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам специалиста, мозг невольно копирует эмоции других людей благодаря зеркальным нейронам. Однако упадок сил при воздействии чужого эмоционального состояния порой трудно объяснить логикой.

"Негативные эмоции окружающих, даже если они не направлены на нас, становятся нашей внутренней нагрузкой", – объяснила Сузуки.

В качестве способа борьбы с таким состоянием нейробиолог посоветовала научиться отделять собственные переживания от чужих.

Ранее психолог Мария Игнатьева объяснила, что профессиональное выгорание – это сигнал о необходимости перемен, который важно услышать и принять вовремя. Она подчеркнула, что не нужно игнорировать признаки такого состояния.

Первым шагом может стать полноценный отпуск с переключением внимания на личные потребности. Также она рекомендовала обратиться к руководству и рассказать о проблемах.