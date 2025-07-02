Психиатр Соловьева перечислила лучшие способы профилактики депрессии

Тревожность часто сигнализирует о развитии депрессии. Эта патология способна привести к крайне серьезным последствиям, если вовремя не обратиться за квалифицированной помощью. При каких признаках расстройства стоит посетить врача, разбиралась Москва 24.
Что скрывается за тревогой
Тревога часто возникает у пациентов с соответствующим типом личности. Они остро реагируют на стресс, и это является их характерной чертой, рассказала врач-психиатр Надежда Соловьева.
Важно, что тревога часто предшествует депрессии или становится ее следствием. Также неприятное чувство нередко говорит о начале шизофренического психоза или психотического состояния, при котором теряется связь с реальностью, добавила врач.
Тревожные звоночки
Эксперт напомнила, что обычно тревога сопровождается постоянным ожиданием негативных событий.
Если появились подобные признаки, нужно пройти самоопросник Бека. Это самый популярный и проверенный тест, который показывает выраженность депрессии, посоветовала специалист.
"Если набралось 15–16 баллов, то необходимо посетить врача-психиатра", – предупредила она.
При неправильном назначении препараты способны даже усилить суицидальные мысли, добавила врач.
Самопомощь
На начальном этапе развития депрессии возможно помочь себе самостоятельно, отметила эксперт. Тем не менее это возможно только тогда, когда человек хорошо знает особенности своей личности, психики, активности мозга, а также учитывает возможности и ресурсы для преодоления стресса.
"Однако интересно то, что именно такие люди чаще всего и обращаются к врачам, так как понимают, насколько важна консультация специалиста", – отметила Соловьева.
Профилактика
Чтобы предотвратить развитие депрессии, важно избавиться от серьезных зависимостей, в том числе игромании.
"Кроме того, можно завести домашнего питомца. Однако он служит скорее профилактикой депрессивного состояния, потому что не может заменить общение с человеком", – посоветовала эксперт.
Соловьева добавила, что важно соблюдать режим сна и элементарные правила здорового образа жизни. В том числе, часто гулять, высыпаться, соблюдать питьевой режим и сбалансированно питаться.