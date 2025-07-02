Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 17:36

Общество
Главная / Истории /

Психиатр Соловьева перечислила лучшие способы профилактики депрессии

Под маской тревожности: чем опасно постоянное беспокойство

Тревожность часто сигнализирует о развитии депрессии. Эта патология способна привести к крайне серьезным последствиям, если вовремя не обратиться за квалифицированной помощью. При каких признаках расстройства стоит посетить врача, разбиралась Москва 24.

Что скрывается за тревогой

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Тревога часто возникает у пациентов с соответствующим типом личности. Они остро реагируют на стресс, и это является их характерной чертой, рассказала врач-психиатр Надежда Соловьева.

Кроме того, тревожность иногда развивается из-за органических причин: нарушений электрической активности мозга, интоксикации или приема некоторых препаратов, из-за которых чрезмерно вырабатывается гормон серотонин, повышающий в таком случае чувство страха и беспокойства.
Надежда Соловьева
врач-психиатр

Важно, что тревога часто предшествует депрессии или становится ее следствием. Также неприятное чувство нередко говорит о начале шизофренического психоза или психотического состояния, при котором теряется связь с реальностью, добавила врач.

Тревожные звоночки

Фото: 123RF/annlisa

Эксперт напомнила, что обычно тревога сопровождается постоянным ожиданием негативных событий.

Когда это состояние переходит в депрессию, появляются сниженное настроение, нарушения сна, недоедания или переедания. Возникает недостаток сил, из-за которого сложно заставить себя совершать даже самые обычные действия. Помимо этого, нередко развиваются чувство вины, ощущение бессмысленности жизни и суицидальные мысли.
Надежда Соловьева
врач-психиатр

Если появились подобные признаки, нужно пройти самоопросник Бека. Это самый популярный и проверенный тест, который показывает выраженность депрессии, посоветовала специалист.

"Если набралось 15–16 баллов, то необходимо посетить врача-психиатра", – предупредила она.

Сегодня стало популярно даже при серьезных расстройствах обращаться к психологам и неврологам. Однако первые не работают с биологической функцией человека, а вторые – с психической. В таком случае назначение антидепрессантов чревато серьезными последствиями, так как под депрессивной маской могут скрываться самые разные расстройства.
Надежда Соловьева
врач-психиатр

При неправильном назначении препараты способны даже усилить суицидальные мысли, добавила врач.

Самопомощь

Фото: 123RF/f8studio

На начальном этапе развития депрессии возможно помочь себе самостоятельно, отметила эксперт. Тем не менее это возможно только тогда, когда человек хорошо знает особенности своей личности, психики, активности мозга, а также учитывает возможности и ресурсы для преодоления стресса.

"Однако интересно то, что именно такие люди чаще всего и обращаются к врачам, так как понимают, насколько важна консультация специалиста", – отметила Соловьева.

Профилактика

Фото: depositphotos/fizkes

Чтобы предотвратить развитие депрессии, важно избавиться от серьезных зависимостей, в том числе игромании.

Также стоит помнить, что человек – социальное существо и ему обязательно нужно общение. Одиночество является большим фактором риска для развития всех психических расстройств. Следовательно, необходимо регулярно контактировать с ближайшим окружением: друзьями, родственниками, детьми или партнером.
Надежда Соловьева
врач-психиатр

"Кроме того, можно завести домашнего питомца. Однако он служит скорее профилактикой депрессивного состояния, потому что не может заменить общение с человеком", – посоветовала эксперт.

Соловьева добавила, что важно соблюдать режим сна и элементарные правила здорового образа жизни. В том числе, часто гулять, высыпаться, соблюдать питьевой режим и сбалансированно питаться.

Читайте также


Старкина Маргарита

обществоистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика