Психиатр Соловьева перечислила лучшие способы профилактики депрессии

Тревожность часто сигнализирует о развитии депрессии. Эта патология способна привести к крайне серьезным последствиям, если вовремя не обратиться за квалифицированной помощью. При каких признаках расстройства стоит посетить врача, разбиралась Москва 24.

Что скрывается за тревогой

Тревога часто возникает у пациентов с соответствующим типом личности. Они остро реагируют на стресс, и это является их характерной чертой, рассказала врач-психиатр Надежда Соловьева.





Надежда Соловьева врач-психиатр Кроме того, тревожность иногда развивается из-за органических причин: нарушений электрической активности мозга, интоксикации или приема некоторых препаратов, из-за которых чрезмерно вырабатывается гормон серотонин, повышающий в таком случае чувство страха и беспокойства.

Важно, что тревога часто предшествует депрессии или становится ее следствием. Также неприятное чувство нередко говорит о начале шизофренического психоза или психотического состояния, при котором теряется связь с реальностью, добавила врач.

Тревожные звоночки

Эксперт напомнила, что обычно тревога сопровождается постоянным ожиданием негативных событий.





Надежда Соловьева врач-психиатр Когда это состояние переходит в депрессию, появляются сниженное настроение, нарушения сна, недоедания или переедания. Возникает недостаток сил, из-за которого сложно заставить себя совершать даже самые обычные действия. Помимо этого, нередко развиваются чувство вины, ощущение бессмысленности жизни и суицидальные мысли.

Если появились подобные признаки, нужно пройти самоопросник Бека. Это самый популярный и проверенный тест, который показывает выраженность депрессии, посоветовала специалист.

"Если набралось 15–16 баллов, то необходимо посетить врача-психиатра", – предупредила она.





Надежда Соловьева врач-психиатр Сегодня стало популярно даже при серьезных расстройствах обращаться к психологам и неврологам. Однако первые не работают с биологической функцией человека, а вторые – с психической. В таком случае назначение антидепрессантов чревато серьезными последствиями, так как под депрессивной маской могут скрываться самые разные расстройства.

При неправильном назначении препараты способны даже усилить суицидальные мысли, добавила врач.

Самопомощь

На начальном этапе развития депрессии возможно помочь себе самостоятельно, отметила эксперт. Тем не менее это возможно только тогда, когда человек хорошо знает особенности своей личности, психики, активности мозга, а также учитывает возможности и ресурсы для преодоления стресса.

"Однако интересно то, что именно такие люди чаще всего и обращаются к врачам, так как понимают, насколько важна консультация специалиста", – отметила Соловьева.

Профилактика

Чтобы предотвратить развитие депрессии, важно избавиться от серьезных зависимостей, в том числе игромании.





Надежда Соловьева врач-психиатр Также стоит помнить, что человек – социальное существо и ему обязательно нужно общение. Одиночество является большим фактором риска для развития всех психических расстройств. Следовательно, необходимо регулярно контактировать с ближайшим окружением: друзьями, родственниками, детьми или партнером.

"Кроме того, можно завести домашнего питомца. Однако он служит скорее профилактикой депрессивного состояния, потому что не может заменить общение с человеком", – посоветовала эксперт.

Соловьева добавила, что важно соблюдать режим сна и элементарные правила здорового образа жизни. В том числе, часто гулять, высыпаться, соблюдать питьевой режим и сбалансированно питаться.