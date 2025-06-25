Психолог Сальникова объяснила пользу услуги "скандалистки" для москвичей

Москвичам начали предлагать услуги профессиональной скандалистки, чтобы избавиться от негатива. Насколько эффективны такие нестандартные методы с точки зрения психологии – в нашем материале.

"Профессионально, быстро и эмоционально"

В Сети появилась услуга "скандалистки": за 777 рублей автор объявления разыграет с любым желающим конфликт. Причем работу обещают выполнить "профессионально, быстро и эмоционально". Как итог – гарантированная возможность "выплеснуть все, что накопилось", не испортив отношения с близкими, утверждает исполнитель.





из объявления об услуге "скандалистки" Готова выслушать, аргумeнтиpовaннo oтвeчать, подкидывать повoды для cкaндaла. Извиняться и говорить, что была не права, нe планирую. Отстаиваю свою позицию до конца.

Также дополнительная опция предусмотрена для тех, кто хочет выговориться: исполнитель обещает выслушать все и "в ответ помолчать".

В целом на столичном рынке встречается немало необычных предложений для борьбы со стрессом. В их числе – комнаты ярости, представляющие собой пространства с большим количеством старой мебели, посуды, бытовой техники и другого хлама. Посетителям выдают защитное снаряжение и биты, которыми нужно уничтожить все предметы. Цена вопроса – не менее 5–8 тысяч рублей за час.

Причем существует и отдельная вариация подобного развлечения, когда можно побить только тарелки. Помимо избавления от негатива, организаторы обещают исполнение желаний. Для этого перед тем, как бросать изделие об пол или стены, достаточно написать на нем свою мечту. Аттракцион обойдется в 900 рублей.

Изменить мышление

Услуги "скандалистки", посещение комнат ярости или битья посуды могут быть полезны, поскольку позволяют проявлять негативные чувства и не вредить при этом окружающим. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась клинический психолог Дарья Сальникова.





Дарья Сальникова клинический психолог Есть понятие "сенсорная интеграция", которое предполагает взаимосвязь всех физиологических ощущений человека с психоэмоциональной сферой. В частности, когда мы злимся, возникает стимул проявить это тактильно – сжать или побить что-то. Или по крайней мере нам хочется покричать.

"Даже если мы зажимаемся и не даем эмоциям выражаться, они выйдут в любом случае. Только это произойдет в кризисный момент и в гораздо более острой форме. Поэтому нужно понимать, что быть всегда на позитиве невозможно: это признак нездоровой, несбалансированной психики", – добавила эксперт.

Однако негатив важно не только прожить, но и побороть, подчеркнула Сальникова. Сделать это возможно, научившись прорабатывать свои установки.

"Ошибочно полагать, что стресс возникает от внешних обстоятельств: "Я расстроился, потому что идет дождь" или "У меня плохое настроение, так как на меня наорал начальник". На самом деле все происходит из-за расхождения наших ожиданий с реальностью. То есть: "Я расстроился, потому что ждал, что будет солнечно" или "У меня плохое настроение, потому что я думал, что начальник не может на меня ругаться", – пояснила психолог.

Наиболее эффективный способ изменить свое мышление – регулярно прописывать все моменты, которые выводят из равновесия. Тогда со временем мозг начнет механически отслеживать их, а спектр негатива снизится. В среднем такой процесс занимает три месяца, резюмировала Сальникова.

