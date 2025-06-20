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20 июня, 19:48

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Депутат Останина: покупка девственности является педофилией

Монетизация невинности: как девушки зарабатывают на девственности

Сегодня на просторах Сети несложно найти предложения по продаже девственности. Как женская невинность стала разменной монетой, разбиралась Дарья Малахова в программе "Специальный репортаж".

Две стороны медали

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В интернете можно легко найти объявления о продаже "права первой ночи", причем стоимость может варьироваться от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. Общение и обсуждение деталей происходит в закрытых телеграм-каналах.

Обычно "мотивацией" к продаже девственности девушки называют желание помочь семье и выбраться из сложной ситуации. Однако на подобных сайтах сидят не только "заинтересованные лица", но и желающие бесплатно получить откровенные фотографии. Также могут обмануть и сами "продавцы", например, исчезнув сразу после получения денег на билет "из другого города".

Оказалось, что это целая индустрия и все это существует у нас в социальных сетях. Роскомнадзор, прокуратура, следственный комитет спокойно не реагируют на это. Я считаю это педофилией.
Нина Останина
председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

По мнению многих пользователей Сети, продажа девственности – та же проституция, но под видом одноразовой акции. Такие встречи ценятся намного выше, так как "товар" штучный, а значит – исключительный (при этом для самих девушек поступок может обернуться лишь общественным порицанием или административным наказанием).

Правда, врачи напоминают, что в наши дни при желании можно снова стать непорочной, и даже не один раз – благодаря гименопластике. Операция по восстановлению девственности длится около получаса и стоит от 20 до 100 тысяч рублей.

Кто же привлекательнее?

"Специальный репортаж": цена женской девственности

По данным брачных агентств, взрослые, обеспеченные мужчины сегодня предпочитают знакомиться для серьезных отношений с девушками с минимальным опытом. По их мнению, этот критерий является гарантией "чистой" и понятной репутации.

Мужчины приходят с таким запросом, но мы говорим прямо, что проверить это невозможно: получится только поинтересоваться у девушки, был у нее опыт или нет, а потом с ее слов передать это заказчику. Однако, таких запросов может быть примерно 10%. При этом речь идет не о мужском фетише, где они стремятся получить максимальное удовольствие, а о серьезных гарантиях, что у женщины "прозрачная" биография и она не работала в эскорте.
Вячеслав Шумилин
основатель агентства знакомств

В свою очередь, историк и лектор Александр Деманов подчеркнул, что ценность целомудрия важно рассматривать и с исторической точки зрения.

"В древнем Риме была отдельная категория жриц: их называли весталками. Они служили богине вести и пользовались огромным уважением у римлян. Одним из обязательных условий, чтобы стать весталкой, являлось сохранение целомудренности до 30 лет. Если же узнавалось, что женщина нарушила условия, ее сажали в земляную яму и живьем закапывали", – поделился он.

Однако Деманов добавил, что у некоторых народов и племен было нормальное отношение к потере девственности. Например, если у девушки был ребенок до брака, считалось, что она способна к деторождению.

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