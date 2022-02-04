Милонов назвал проститутками делающих операции по восстановлению девственности женщин

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал проститутками женщин, которые делают операцию по восстановлению девственности. Так он Ura.ru прокомментировал рекламу томской клиники, где предложили женщинам восстановить девственную плеву, чтобы порадовать мужей к 23 февраля.

На видео, которое было опубликовано в Instagram, а позже удалено, предложили восстановить девственную плеву за 30 тысяч рублей. По данным клиники, в эту цену входят операция, местная анестезия, дневной стационар и комплекс анализов.

"Если вдруг вы не знаете, чем удивить либо что подарить вашему любимому мужу, то можно восстановить девственность, мало ли ваш мужчина не смог в свое время воспользоваться такой ситуацией", – отметила сотрудница клиники.

Клиентам также предлагали купить сертификат на эту услугу.

Милонов же осудил такую рекламу. По его словам, раньше такую операцию делали девушки легкого поведения, которые хотели побыстрее выйти замуж за иностранных граждан.

"Раньше такую операцию чаще всего делали проститутки, которые хотели выскочить замуж за иностранцев, чтобы скорчить из себя не бывшую проститутку, а невинную студентку", – заявил Милонов.

Ранее Милонов заявил о готовности поддержать СМИ Моргенштерна, если он будет вести его в исправительном лагере. Депутат добавил, что журналисты, которые будут работать у Моргенштерна, не смогут в дальнейшем устроиться в приличное СМИ, а телеграм-канал рэпера потеряется среди других.

