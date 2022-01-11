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Культура

14:47

Милонов оценил идею Моргенштерна создать свое СМИ

культура

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил о готовности поддержать СМИ Моргенштерна, если он будет вести его в исправительном лагере.

"Невозможно заблокировать телеграм-канал. Надо самого Моргенштерна заблокировать. Все, что он делал до телеграм-канала, давным-давно накопилось на уголовное преследование", – сказал Милонов Агентству "Москва".

Депутат добавил, что журналисты, которые будут работать у Моргенштерна, не смогут в дальнейшем устроиться в приличное СМИ, а телеграм-канал рэпера потеряется среди других.

"Потому что отвратительных каналов в телеграме очень много, поэтому одной гадостью больше, одной гадостью меньше – никто его там замечать не будет", – заключил Милонов.

Накануне Моргенштерн заявил, что устал читать "однообразные, скучные, желтушные" издания и решил создать собственное. Он пообещал, что это будет свободное, честное, прогрессивное, инновационное СМИ. Рэпер уже начал набирать команду в редакцию своего телеграм-канала.

Моргенштерн заявил о создании собственного СМИ

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