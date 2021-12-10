Моргенштерн ответил главе СК РФ в своем новом треке "Домой". В тексте рэпер между делом подмечает, что Бастрыкин напрасно обвиняет его в "торговле наркотиками в соцсетях".

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