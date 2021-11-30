Москвичи рассказали, как отстояли в огромных очередях за билетами на "Щелкунчик"

В Большом театре стартовала продажа билетов на новогодний балет "Щелкунчик". Традиционно это событие вызвало ажиотаж среди жителей столицы, которые выстроились у касс в огромные очереди. К настоящему моменту свободных мест на показы в декабре уже не осталось. Рассказываем, возможно ли еще купить заветные билеты в Большой театр и как не попасть на мошенников.
Толпы у касс
С 27 ноября в кассах Большого театра началась продажа билетов на очередные представления и спектакли, в том числе знаменитый балет Петра Чайковского "Щелкунчик". В пресс-службе культурного учреждения заверили, что зрителям в ожидании покупки не придется ночевать под окнами здания, поскольку им выдадут браслеты с номерами и никому уже не удастся вклиниться в очередь.
Однако столпотворения возле театра все равно не удалось избежать. Уже с утра 26 ноября перед кассами здания начали собираться желающие увидеть знаменитую новогоднюю постановку. Одной из таких оказалась Олеся Остапчук. На своей странице в Facebook девушка опубликовала пост, в котором рассказала, что к девяти вечера за день до начала продажи билетов у театра она была 710-й в очереди за браслетами.
"В полночь должны были начать выдавать браслеты. Но этого не случилось. Ведь люди, которые ничего не знали про списки, приехали к полуночи и офигели от того, что тут уже список на 1 000 человек. Начались скандалы, организаторы очереди по списку вызвали полицию, чтоб она разогнала "лишних людей". Полиция приехала, но, к счастью, культурные жители столицы справились без нее", – написала она.
По словам Олеси, охранник сказал, что будет выдавать браслеты только первым 500 людям, в итоге девушке совсем немного не хватило до заветного пропуска на постановку.
Еще одна жительница столицы оказалась ближе к покупке билета. Татьяна Горобинская планировала сделать себе и матери с братом подарок на Новый год в виде похода на "Щелкунчика". Как и Олеся, она приехала накануне начала продаж, чтобы получить браслет с номером, но буквально перед ее носом они закончились.
"Мне браслета не хватило. Что делать? Для начала не очень громко материться, хотя почти ни у кого из этих интеллигентных людей это не получилось. Думаю, вы представляете реакцию народа. Чувство облома неприятное, конечно. Я уехала домой на ночном автобусе прямо до своего района. С браслетом, возможно, можно было бы гордо поехать на такси, но вот без него я готова была идти пешком", – написала она на своей странице в Facebook.
Большой театр начал продажу билетов на балет "Щелкунчик"
Татьяна также рассказала, что на следующий день на сайтах бесплатных объявлений появились предложения о продаже браслетов для покупки билетов. Причем предприниматели якобы заламывали ценник в районе 60–100 тысяч рублей. И это только за право купить браслет, не включая стоимость билетов.
Опасения Татьяны про сложности с покупкой электронных билетов оправдались. Когда их продажа стартовала 29 ноября, все желающие кинулись на сайт Большого театра, чтобы получить право посетить балет. Из-за большого наплыва пользователей площадка продажи буквально рухнула – кто-то не мог зайти на сайт, а у кого-то никак не получилось приобрести билеты.
Представители театра в соцсетях извинились перед зрителями за технические проблемы и предложили подождать, пока их устранят.
При этом под постом культурного учреждения собралось множество недовольных комментаторов. В частности, Анастасия Кухаренко заявила: "С 11 часов сайт не работал, выбрасывал, указывая: "Вы не человек". За это время все билеты на "Щелкунчик" каким-то образом были раскуплены".
Еще один комментатор Ирина Чучуева написала: "Такое "подвисание" сайта в начале продаж классных спектаклей – обычное дело уже на протяжении лет 10, наверное. Странно, что IT-шники не в курсе проблем и каждый раз решают ее заново. Пора бы уже быть готовыми к наплыву желающих".
Как попасть на "Щелкунчик"?
В связи с тем, что все билеты были распроданы, попасть на балет в декабре практически невозможно. Единственный выход – ежеминутно караулить сайт на случай, если кто-то вдруг решит их сдать. Однако не факт, что удастся приобрести нужное количество. Поэтому некоторые люди надеются на сайты перекупщиков.
При этом следует понимать, что при обращении к ним можно остаться и без денег, и без билета. Дело в том, что с 1 сентября 2019 года Большой театр реализует последние самостоятельно, не прибегая к услугам распространителей. Продажа производится только в кассах и на сайте культурного учреждения.
Член совета директоров Ticketland.ru и экс-руководитель Московской дирекции театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс Лев Белов в разговоре с Москвой 24 посоветовал не покупать билеты в Большой театр на сторонних ресурсах.
"Если люди покупают билеты на других сайтах, то они поощряют спекулянтов, потому что их можно только покупать на сайте Большого театра. У Большого театра нет никаких договоров с билетными фирмами, поэтому люди могут попасть только на спекулянтские сайты", – объяснил эксперт.
Белов также не рекомендует приобретать билеты с рук в очередях, поскольку они именные и не могут передаваться другим гражданам. В Москве много развлечений и мероприятий, но, к сожалению, Большой театр не резиновый, его не растянешь, добавил эксперт.
Предварительная продажа билетов на январские показы "Щелкунчика" стартует в кассах культурного учреждения 4 декабря в 10 часов утра. Начиная с полночи охрана будет выставлять специальные ограждения для разделения потоков. В случае скопления более 100 человек начнут выдавать бумажные браслеты.
"Браслеты с номером очереди выдаются до открытия касс, но не более 250 штук в день. В случае если спрос на покупку билетов не будет удовлетворен в первый день предварительной продажи, процедура повторится на следующий день – 5 декабря", – сказано на сайте Большого театра.
В понедельник, 6 декабря, в 11:00 начнут реализовывать оставшиеся билеты в электронном формате на официальном сайте учреждения.