Москвичи рассказали, как отстояли в огромных очередях за билетами на "Щелкунчик"

В Большом театре стартовала продажа билетов на новогодний балет "Щелкунчик". Традиционно это событие вызвало ажиотаж среди жителей столицы, которые выстроились у касс в огромные очереди. К настоящему моменту свободных мест на показы в декабре уже не осталось. Рассказываем, возможно ли еще купить заветные билеты в Большой театр и как не попасть на мошенников.



Толпы у касс

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

С 27 ноября в кассах Большого театра началась продажа билетов на очередные представления и спектакли, в том числе знаменитый балет Петра Чайковского "Щелкунчик". В пресс-службе культурного учреждения заверили, что зрителям в ожидании покупки не придется ночевать под окнами здания, поскольку им выдадут браслеты с номерами и никому уже не удастся вклиниться в очередь.

Однако столпотворения возле театра все равно не удалось избежать. Уже с утра 26 ноября перед кассами здания начали собираться желающие увидеть знаменитую новогоднюю постановку. Одной из таких оказалась Олеся Остапчук. На своей странице в Facebook девушка опубликовала пост, в котором рассказала, что к девяти вечера за день до начала продажи билетов у театра она была 710-й в очереди за браслетами.

"В полночь должны были начать выдавать браслеты. Но этого не случилось. Ведь люди, которые ничего не знали про списки, приехали к полуночи и офигели от того, что тут уже список на 1 000 человек. Начались скандалы, организаторы очереди по списку вызвали полицию, чтоб она разогнала "лишних людей". Полиция приехала, но, к счастью, культурные жители столицы справились без нее", – написала она.

По словам Олеси, охранник сказал, что будет выдавать браслеты только первым 500 людям, в итоге девушке совсем немного не хватило до заветного пропуска на постановку.





Олеся Остапчук участница очереди в Большой театр Простояв в очереди на улице около пяти часов, я ушла ни с чем.

Еще одна жительница столицы оказалась ближе к покупке билета. Татьяна Горобинская планировала сделать себе и матери с братом подарок на Новый год в виде похода на "Щелкунчика". Как и Олеся, она приехала накануне начала продаж, чтобы получить браслет с номером, но буквально перед ее носом они закончились.

"Мне браслета не хватило. Что делать? Для начала не очень громко материться, хотя почти ни у кого из этих интеллигентных людей это не получилось. Думаю, вы представляете реакцию народа. Чувство облома неприятное, конечно. Я уехала домой на ночном автобусе прямо до своего района. С браслетом, возможно, можно было бы гордо поехать на такси, но вот без него я готова была идти пешком", – написала она на своей странице в Facebook.



Большой театр начал продажу билетов на балет "Щелкунчик"

Татьяна также рассказала, что на следующий день на сайтах бесплатных объявлений появились предложения о продаже браслетов для покупки билетов. Причем предприниматели якобы заламывали ценник в районе 60–100 тысяч рублей. И это только за право купить браслет, не включая стоимость билетов.





Татьяна Горобинская участница очереди в Большой театр Есть надежда на покупку в онлайне, но, я думаю, там в первые секунды "ляжет" сервер или билетов сразу не будет ни на какие даты.

Опасения Татьяны про сложности с покупкой электронных билетов оправдались. Когда их продажа стартовала 29 ноября, все желающие кинулись на сайт Большого театра, чтобы получить право посетить балет. Из-за большого наплыва пользователей площадка продажи буквально рухнула – кто-то не мог зайти на сайт, а у кого-то никак не получилось приобрести билеты.

Представители театра в соцсетях извинились перед зрителями за технические проблемы и предложили подождать, пока их устранят.





из сообщения Большого театра В связи с большим количеством обращений зрителей к сайту возможны ошибки соединения. Наши технические специалисты работают над решением этой проблемы. Пожалуйста, попробуйте зайти на сайт через некоторое время для оформления заказа. Приносим извинения за доставленные неудобства.

При этом под постом культурного учреждения собралось множество недовольных комментаторов. В частности, Анастасия Кухаренко заявила: "С 11 часов сайт не работал, выбрасывал, указывая: "Вы не человек". За это время все билеты на "Щелкунчик" каким-то образом были раскуплены".

Еще один комментатор Ирина Чучуева написала: "Такое "подвисание" сайта в начале продаж классных спектаклей – обычное дело уже на протяжении лет 10, наверное. Странно, что IT-шники не в курсе проблем и каждый раз решают ее заново. Пора бы уже быть готовыми к наплыву желающих".



Как попасть на "Щелкунчик"?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В связи с тем, что все билеты были распроданы, попасть на балет в декабре практически невозможно. Единственный выход – ежеминутно караулить сайт на случай, если кто-то вдруг решит их сдать. Однако не факт, что удастся приобрести нужное количество. Поэтому некоторые люди надеются на сайты перекупщиков.

При этом следует понимать, что при обращении к ним можно остаться и без денег, и без билета. Дело в том, что с 1 сентября 2019 года Большой театр реализует последние самостоятельно, не прибегая к услугам распространителей. Продажа производится только в кассах и на сайте культурного учреждения.

Член совета директоров Ticketland.ru и экс-руководитель Московской дирекции театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс Лев Белов в разговоре с Москвой 24 посоветовал не покупать билеты в Большой театр на сторонних ресурсах.

"Если люди покупают билеты на других сайтах, то они поощряют спекулянтов, потому что их можно только покупать на сайте Большого театра. У Большого театра нет никаких договоров с билетными фирмами, поэтому люди могут попасть только на спекулянтские сайты", – объяснил эксперт.





Лев Белов член совета директоров Ticktland.ru Мы вообще не получаем билеты от Большого театра, в городских кассах их нет.

Белов также не рекомендует приобретать билеты с рук в очередях, поскольку они именные и не могут передаваться другим гражданам. В Москве много развлечений и мероприятий, но, к сожалению, Большой театр не резиновый, его не растянешь, добавил эксперт.

Предварительная продажа билетов на январские показы "Щелкунчика" стартует в кассах культурного учреждения 4 декабря в 10 часов утра. Начиная с полночи охрана будет выставлять специальные ограждения для разделения потоков. В случае скопления более 100 человек начнут выдавать бумажные браслеты.

"Браслеты с номером очереди выдаются до открытия касс, но не более 250 штук в день. В случае если спрос на покупку билетов не будет удовлетворен в первый день предварительной продажи, процедура повторится на следующий день – 5 декабря", – сказано на сайте Большого театра.

В понедельник, 6 декабря, в 11:00 начнут реализовывать оставшиеся билеты в электронном формате на официальном сайте учреждения.