Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 12:39

Транспорт

Маршруты наземного транспорта изменятся в пяти столичных округах с 24 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Маршруты наземного транспорта изменятся в пяти округах Москвы с 24 января. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, маршруты будут скорректированы на северо-востоке, западе, юге столицы, а также в ТиНАО. Общественный транспорт будет подъезжать ближе к новым жилым кварталам и объектам транспортной инфраструктуры.

Например, автобусы с999 в ТиНАО пойдут до станции метро "Новомосковская" по Проектируемому проезду № 7051, благодаря чему станет удобнее добираться до Троицкой и Сокольнической линий метро, а также до социальных объектов.

В СВАО наземный транспорт районного маршрута 746, а также социальные маршруты 560, 560к и 843 будут останавливаться ближе к выходу № 2 станции метро "Физтех". Кроме того, появятся остановки в ЖК "Северная слобода" и на бульваре Академика Ландау. Автобус 843 вместо участка на Дмитровском шоссе поедет через "Северную слободу".

Для районного маршрута 844 в ЮАО, а также социальных маршрутов с823, с823а и с827 остановку "Ереванская улица, 28" в сторону МЦД Москворечье перенесут ближе к перекрестку с Каспийской улицей.

В ЗАО, в свою очередь, продлят до ЖК "Мичуринский парк" районные маршруты автобусов 120 и 688, из-за чего жителям будет удобнее добираться до станции метро "Озерная".

"У жителей крупных жилых кварталов появятся прямые маршруты до ближайших станций рельсового каркаса, а автобусы и электробусы будут останавливаться ближе к домам", – подчеркнул Ликсутов.

1 из 4

Ранее сообщалось, что в Москве запустили в работу 400 электробусов нового поколения. Активная работа по замене автобусов на электробусы в столице проводится с 2018 года, что способствует улучшению безопасности и комфорта поездок. После введения в эксплуатацию новые транспортные средства уже проехали свыше 4,2 миллиона километров.

Читайте также


транспортгород

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика