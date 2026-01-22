Маршруты наземного транспорта изменятся в пяти столичных округах с 24 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Маршруты наземного транспорта изменятся в пяти округах Москвы с 24 января. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, маршруты будут скорректированы на северо-востоке, западе, юге столицы, а также в ТиНАО. Общественный транспорт будет подъезжать ближе к новым жилым кварталам и объектам транспортной инфраструктуры.

Например, автобусы с999 в ТиНАО пойдут до станции метро "Новомосковская" по Проектируемому проезду № 7051, благодаря чему станет удобнее добираться до Троицкой и Сокольнической линий метро, а также до социальных объектов.

В СВАО наземный транспорт районного маршрута 746, а также социальные маршруты 560, 560к и 843 будут останавливаться ближе к выходу № 2 станции метро "Физтех". Кроме того, появятся остановки в ЖК "Северная слобода" и на бульваре Академика Ландау. Автобус 843 вместо участка на Дмитровском шоссе поедет через "Северную слободу".

Для районного маршрута 844 в ЮАО, а также социальных маршрутов с823, с823а и с827 остановку "Ереванская улица, 28" в сторону МЦД Москворечье перенесут ближе к перекрестку с Каспийской улицей.

В ЗАО, в свою очередь, продлят до ЖК "Мичуринский парк" районные маршруты автобусов 120 и 688, из-за чего жителям будет удобнее добираться до станции метро "Озерная".

"У жителей крупных жилых кварталов появятся прямые маршруты до ближайших станций рельсового каркаса, а автобусы и электробусы будут останавливаться ближе к домам", – подчеркнул Ликсутов.



Ранее сообщалось, что в Москве запустили в работу 400 электробусов нового поколения. Активная работа по замене автобусов на электробусы в столице проводится с 2018 года, что способствует улучшению безопасности и комфорта поездок. После введения в эксплуатацию новые транспортные средства уже проехали свыше 4,2 миллиона километров.

