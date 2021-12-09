Океанариум в "Крокус Сити" запустит аудиоспектакль для посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Океанариум в "Крокус Сити" к пятилетию со дня открытия запустит семейный спектакль "Тайна Наутилуса". Он будет доступен бесплатно для посетителей с 10 декабря при покупке входного билета.
Зрители станут участниками приключений на борту подводного судна "Наутилус" под командованием Капитана Немо. Вместе с профессором Пьером Аронаксом, которого сыграл Тимур Родригез, посетители смогут отправиться в путешествие по водным просторам. Осьминоги, скаты, акулы, множество других глубоководных жителей, а также лемуры, пингвины и нерпы – полноценные герои спектакля. Они будут сопровождать гостей на протяжении всего маршрута.
Благодаря технологии дополненной реальности участники познакомятся даже с теми представителями морского мира, которые жили миллионы лет назад. Зрителям Мобильного театра также понадобятся наушники и приложение МХТ. Приобрести билет и узнать подробности можно на сайте океанариума.
Всего здесь обитает более трех тысяч животных и 100 видов тропических растений. На территории расположены три экспозиции: "Моря и Океаны", "Реки и Озера" и "Джунгли".
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