Тройняшки игрунок Жоффруа родились в океанариуме "Крокус Сити"

Фото: скриншот видео instagram.com/crocuscity_oceanarium
Тройняшки игрунок Жоффруа появились на свет в океанариуме "Крокус Сити". Об этом сообщается на сайте комплекса.
В пресс-службе океанариума отметили, что это первые малыши у пары игрунок Жоффруа. Потомству уже исполнилось два месяца, все они чувствуют себя хорошо.
"Они уже настолько подросли, что самостоятельно передвигаются по вольеру и начинают пробовать корм, который приносят для их родителей", – сообщили в океанариуме.
Также в пресс-службе подчеркнули, что тройняшки у этого вида – явление редкое, чаще малыши игрунок появляются по двое.
"В дикой природе эти животные живут в юго-восточной Бразилии", – добавили в океанариуме.
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