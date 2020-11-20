Тройняшки игрунок Жоффруа родились в океанариуме "Крокус Сити"

Фото: скриншот видео instagram.com/crocuscity_oceanarium

Тройняшки игрунок Жоффруа появились на свет в океанариуме "Крокус Сити". Об этом сообщается на сайте комплекса.

В пресс-службе океанариума отметили, что это первые малыши у пары игрунок Жоффруа. Потомству уже исполнилось два месяца, все они чувствуют себя хорошо.

"Они уже настолько подросли, что самостоятельно передвигаются по вольеру и начинают пробовать корм, который приносят для их родителей", – сообщили в океанариуме.

Также в пресс-службе подчеркнули, что тройняшки у этого вида – явление редкое, чаще малыши игрунок появляются по двое.

"В дикой природе эти животные живут в юго-восточной Бразилии", – добавили в океанариуме.

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