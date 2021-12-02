"Тайны кино": "Сережа", "Путь к причалу", "Тридцать три", "Слезы капали"

Большинство фильмов Георгия Данелии похожи на него самого – человека невероятно веселого и легкого, но при этом обладавшего душевной глубиной. "Я шагаю по Москве", "Не горюй!", "Мимино", "Осенний марафон" – эти картины любимы миллионами зрителей, и в них, как в зеркале, отразилась личность "московского грузина". Но были у этого художника и такие работы, в которых узнать его практически невозможно.

За что Данелия любил свой самый мрачный фильм? Что не понравилось советским космонавтам в комедии "Тридцать три"? Как дрессированная медведица спасла съемку ленты "Путь к причалу"? Почему Георгий Данелия не хотел брать на главную роль в "Сережу" Сергея Бондарчука? И как режиссер снимал свои самые необычные фильмы? Об этом – в программе "Тайны кино".