"Тайны кино": "Берегите мужчин!"

Картина "Берегите мужчин!" стала последней кинолентой режиссера Александра Серого. Не самой известной, не самой популярной, но самой авторской его работой. Удивительно, но в основе комедии о супружеских отношениях лежала личная история постановщика – наполненная болью и страданиями.

Кто был настоящим автором сценария этой картины? Что не нравилось худсовету в пробах Виталия Соломина и Натальи Гундаревой? Почему работа над комедией "Берегите мужчин!" длилась почти пять лет? И зачем Александр Серый сделал из главной трагедии своей жизни комедию? Об этом – в программе "Тайны кино".