Моргенштерн запустит свое СМИ

Фото: instagram.com/morgen_shtern
Рэпер Алишер Моргенштерн запускает собственные СМИ. Об этом он сообщил в своем профиле в Instagram.
Рэпер заявил, что устал читать "однообразные, скучные, желтушные" издания и решил создать собственное. Он пообещал, что это будет свободное, честное, прогрессивное, инновационное СМИ.
Шоумен добавил, что его имя сейчас тесно ассоциируется с понятиями "иностранный агент" и "враг народа", поэтому он решил назвать СМИ "Не Моргенштерн".
Рэпер уже набирает команду в редакцию. Для раскрутки нового проекта он предоставил личный телеграм-канал с более чем 400 тысячами подписчиков.
Ранее сообщалось, что Моргенштерн стал артистом года в России по версии "Яндекс.Музыки". По мнению составителей списка, Моргенштерн сумел показать людям шоу и доказать, что он главный аристократ.
Моргенштерн ответил на заявление Мизулиной об иностранном финансировании
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