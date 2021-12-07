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Москва 24

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Происшествия

12:57

Ветераны попросили СК проверить блогера за ложный донос на Noize MC и Oxxxymiron

происшествия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Общественная организация "Ветераны России" призвала Следственный комитет проверить действия блогера Дмитрия Якушева в связи с публикацией им ложного доноса на рэперов Oxxxymiron (Мирон Федорова) и Noize MC (Иван Алексеев), сообщает News.ru.

"Объявление шуткой и сатирой опубликованное открытое обращение с прямым указанием о преступной деятельности творчества Oxxxymiron и Noize MC о реабилитации нацизма и экстремистской деятельности, безусловно, может повлечь за собой ответственность в рамках статьи 306 Уголовного кодекса РФ", – говорится в тексте обращения.

В то же время в организации отметили, что поддерживают проведение доследственной проверки творчества рэперов.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить деятельность Noize MC и Oxxxymiron и изучить доводы, изложенные в обращении некой инициативной группы граждан, опубликованном на странице Якушева в одной из соцсетей.

Согласно обращению, в текстах песен артистов содержатся попытки реабилитировать нацизм и экстремистскую деятельность, а также пропаганда негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов.

Творчество рэперов Oxxxymiron и Noize MC проверит СК

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