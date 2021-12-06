Моргенштерн стал артистом года по версии сервиса "Яндекс.Музыка"

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Рэпер Моргенштерн стал артистом года в России по версии "Яндекс.Музыки". Музыкальный рейтинг 2021 года опубликован на сайте сервиса.

По мнению составителей списка, Моргенштерн сумел показать людям шоу и доказать, что он главный аристократ.

Звания "Певица года" удостоилась российско-украинская исполнительница Мари Краймбрери.

В номинации "Камбэк года" победили сразу два исполнителя – рэпер Oxxxymiron, выпустивший первый за шесть лет альбом "Красота и уродство", и певица Земфира с новым альбомом "Бордерлайн".

Лучшими зарубежными исполнителями стали австралийский рэпер Masked Wold и румынская певица Minelli.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что представители администрации президента ведут переговоры о возвращении Моргенштерна в страну. Сообщалось, что рэпер покинул Россию после обвинений в торговле наркотиками.

