Oxxxymiron врывается в индустрию "кальянного" рэпа - критик

Фото: Владимир Андреев/URA.RU/ТАСС

Музыкальный критик Павел Рудченко рассказал в беседе с Москвой 24, что новый альбом хип-хоп-исполнителя Oxxxymiron (Мирон Федоров) "Красота и уродство" будет иметь успех у слушателей, несмотря на негативные отзывы в день релиза.

В частности, слушатели жалуются на обилие пафоса в текстах, а также сравнивают альбом с предыдущим не в его пользу. Бывший ведущий шоу Versus Battle во время стрима рассказал, что новый альбом ему не понравился, и назвал его "набором слов".

Неоднозначную реакцию критик связывает с завышенными ожиданиями из-за большого перерыва в творчестве исполнителя. Oxxxymiron выпустил новый альбом 1 декабря – впервые с 2015 года. Он длится чуть более часа и содержит 22 трека.



второй альбом Мирона Федорова. – Прим. ред. ). За прошедшие шесть лет у поклонников накопились свои представления о новом альбоме.

Павел Рудченко музыкальный критик Альбом Oxxxymiron'а может не соответствовать ожиданиям многих своих фанатов. Просто потому, что прошло много времени с момента выхода "Горгорода" (). За прошедшие шесть лет у поклонников накопились свои представления о новом альбоме.

По его мнению, в итоге публика несколько раз переслушает альбом и примет его.

"Альбом, однозначно, станет заметен. С ним Oxxxymiron врывается в индустрию "кальянного" рэпа со своими страданиями, мыслями и звучанием шестилетней давности. В некоторых композициях альбом звучит устаревшим, это сделано специально", – заключил Рудченко.

Релиз исполнителя вышел на разных платформах и стал очень популярным. В "VK Музыке" "Красота и уродство" набрал 5,8 миллиона прослушиваний менее чем за сутки. На YouTube у альбома 539 тысяч просмотров. Все 22 песни из нового сборника попали в топ-100 самых популярных треков "Яндекс.Музыки".

В социальных сетях альбом Oxxxymiron'а встретили преимущественно противоположными отзывами.

"Наконец-то нормальная музыка, как воздух чистый... Спасибо, я дышу полной грудью!" – написала в комментариях в YouTube подписчица канала Oxxxymiron'а.

"Прослушал частично. Мыслей интересных много, но как-то все свалено в одну кучу", – написал еще один интернет-юзер.

"Слишком живой альбом. Чувствуется история, личность. Да, мне многие песни не понравились, но, прослушав альбом по кругу на 2 раза, – эмоции переполняют, а это и есть искусство", – заключил другой пользователь в YouTube.

12 ноября Oxxxymiron выпустил сборник старых песен под названием "Смутное время". Многие поклонники тогда оказались разочарованы, потому что вместо микстейпа ожидали новый альбом. Также в преддверии выхода нового сборника, 1 ноября, Мирон Федоров опубликовал десятиминутный клип-исповедь "Кто убил Марка?" о своем конфликте с рэпером Романом Жиганом.

