Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

19:07

Главная / Новости /

Oxxxymiron врывается в индустрию "кальянного" рэпа - критик

Завышенные ожидания? Как фанаты встретили новый альбом Oxxxymiron'а
культура

Фото: Владимир Андреев/URA.RU/ТАСС

Музыкальный критик Павел Рудченко рассказал в беседе с Москвой 24, что новый альбом хип-хоп-исполнителя Oxxxymiron (Мирон Федоров) "Красота и уродство" будет иметь успех у слушателей, несмотря на негативные отзывы в день релиза.

В частности, слушатели жалуются на обилие пафоса в текстах, а также сравнивают альбом с предыдущим не в его пользу. Бывший ведущий шоу Versus Battle во время стрима рассказал, что новый альбом ему не понравился, и назвал его "набором слов".

Неоднозначную реакцию критик связывает с завышенными ожиданиями из-за большого перерыва в творчестве исполнителя. Oxxxymiron выпустил новый альбом 1 декабря – впервые с 2015 года. Он длится чуть более часа и содержит 22 трека.

Альбом Oxxxymiron'а может не соответствовать ожиданиям многих своих фанатов. Просто потому, что прошло много времени с момента выхода "Горгорода" (второй альбом Мирона Федорова. – Прим. ред.). За прошедшие шесть лет у поклонников накопились свои представления о новом альбоме.
Павел Рудченко
музыкальный критик

По его мнению, в итоге публика несколько раз переслушает альбом и примет его.

"Альбом, однозначно, станет заметен. С ним Oxxxymiron врывается в индустрию "кальянного" рэпа со своими страданиями, мыслями и звучанием шестилетней давности. В некоторых композициях альбом звучит устаревшим, это сделано специально", – заключил Рудченко.

Релиз исполнителя вышел на разных платформах и стал очень популярным. В "VK Музыке" "Красота и уродство" набрал 5,8 миллиона прослушиваний менее чем за сутки. На YouTube у альбома 539 тысяч просмотров. Все 22 песни из нового сборника попали в топ-100 самых популярных треков "Яндекс.Музыки".

В социальных сетях альбом Oxxxymiron'а встретили преимущественно противоположными отзывами.

"Наконец-то нормальная музыка, как воздух чистый... Спасибо, я дышу полной грудью!" – написала в комментариях в YouTube подписчица канала Oxxxymiron'а.

"Прослушал частично. Мыслей интересных много, но как-то все свалено в одну кучу", – написал еще один интернет-юзер.

"Слишком живой альбом. Чувствуется история, личность. Да, мне многие песни не понравились, но, прослушав альбом по кругу на 2 раза, – эмоции переполняют, а это и есть искусство", – заключил другой пользователь в YouTube.

12 ноября Oxxxymiron выпустил сборник старых песен под названием "Смутное время". Многие поклонники тогда оказались разочарованы, потому что вместо микстейпа ожидали новый альбом. Также в преддверии выхода нового сборника, 1 ноября, Мирон Федоров опубликовал десятиминутный клип-исповедь "Кто убил Марка?" о своем конфликте с рэпером Романом Жиганом.

Oxxxymiron выпустил новый альбом спустя 6 лет

Читайте также

Носатов Иван

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать