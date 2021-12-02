Новый альбом Oxxxymiron набрал 3,7 млн прослушиваний менее чем за сутки

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Новый альбом исполнителя Oxxxymiron под названием "Красота и уродство" набрал 3,7 миллиона прослушиваний в социальной сети "ВКонтакте" менее чем за сутки. Об этом свидетельствуют данные счетчика прослушиваний соцсети.

На видеосервисе YouTube альбом, в который вошли 22 композиции, набрал почти 300 тысяч просмотров.

О релизе нового альбома "Красота и уродство" Oxxxymiron сообщил накануне.

2 ноября Oxxxymiron выпустил клип спустя 6 лет молчания. 10-минутный ролик получил название "Кто убил Марка?".