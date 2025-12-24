Собянин: еще два следовавших к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два вражеских беспилотника, летевших на Москву в среду, 24 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Вражеские БПЛА начали пытаться атаковать Москву в ночь на 24 декабря. К утру силами ПВО было сбито три дрона. Позднее градоначальник сообщал о ликвидации еще двух дронов, летевших на столицу.

Затем силы ПВО сбили еще один беспилотник, а спустя время отразили атаку двух дронов. На месте падения обломков также работали спецслужбы.