Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили очередную атаку беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, в среду, 24 декабря. Им удалось сбить два дрона, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

На месте падения фрагментов обломков БПЛА задействованы экстренные службы.

Дроны начали пытаться атаковать столицу в ночь на 24 декабря. К утру силами ПВО были уничтожены 3 вражеских беспилотника.

Позже Собянин сообщил о ликвидации двух дронов, летевших на Москву. Затем силы ПВО сбили еще один БПЛА. На месте падения обломков также работали специалисты экстренных служб.

