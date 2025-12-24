Эксперт Щетинин посоветовал не вешать гирлянды рядом с отопительными приборами

Фото: depositphotos/jeka2009

Изолировать гирлянды от домашних питомцев и выключать подсветку из сети на ночь необходимо, чтобы снизить риск пожара в квартире. Об этом Москве 24 рассказал заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

По его словам, пожары в новогодние праздники чаще всего случаются из-за неосторожного использования пиротехнических средств. Важно помнить, что фейерверки, петарды нельзя применять в помещении или на балконе.





Сергей Щетинин заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области То же самое касается и бенгальских огней. Максимум, что допустимо, – зажечь маленькие, в пределах 16 сантиметров. Это лучше делать подальше от легковоспламеняющихся предметов и, например, на кухне с кафельным полом. При этом обязательно рядом надо поставить емкость с водой, куда поместить огни после использования.

Неисправные гирлянды становятся еще одной причиной пожаров. Чтобы не допустить проблем, их стоит покупать только в специализированном магазине или крупном маркете, где на изделие предоставят сертификат качества, отметил Щетинин.

Еще очень важно внимательно осматривать гирлянду перед тем, как ее вешать. Если есть какие-то повреждения на проводе, ни в коем случае не надо пытаться их как-то заклеить, починить. Лучше сразу отказаться от использования такого изделия, предупредил эксперт.

"Кроме этого, гирлянды не рекомендуется располагать рядом с отопительными приборами. В противном случае это может стать причиной нагрева и привести к пожару", – предупредил Щетинин.





Сергей Щетинин заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Одно из самых главных правил безопасности – не оставлять работающую гирлянду без присмотра. Она не должна работать, если все спят или уходят из дома. Также стоит изолировать ее от домашних питомцев, потому что нередки случаи, когда они перегрызают провода, и происходит короткое замыкание.

