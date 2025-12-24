Эксперт Щетинин посоветовал не вешать гирлянды рядом с отопительными приборами

24 декабря, 19:19Общество
Фото: depositphotos/jeka2009
Изолировать гирлянды от домашних питомцев и выключать подсветку из сети на ночь необходимо, чтобы снизить риск пожара в квартире. Об этом Москве 24 рассказал заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
По его словам, пожары в новогодние праздники чаще всего случаются из-за неосторожного использования пиротехнических средств. Важно помнить, что фейерверки, петарды нельзя применять в помещении или на балконе.
Неисправные гирлянды становятся еще одной причиной пожаров. Чтобы не допустить проблем, их стоит покупать только в специализированном магазине или крупном маркете, где на изделие предоставят сертификат качества, отметил Щетинин.
Еще очень важно внимательно осматривать гирлянду перед тем, как ее вешать. Если есть какие-то повреждения на проводе, ни в коем случае не надо пытаться их как-то заклеить, починить. Лучше сразу отказаться от использования такого изделия, предупредил эксперт.
"Кроме этого, гирлянды не рекомендуется располагать рядом с отопительными приборами. В противном случае это может стать причиной нагрева и привести к пожару", – предупредил Щетинин.
Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что в праздники из-за живой ели может появиться аллергия. Организм реагирует на содержащиеся в ней фитонциды, которые начинают активно выделяться, когда дерево приносят с улицы в тепло.