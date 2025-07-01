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Новости

Новости

01 июля, 10:40

Общество

"Мой район. Новости": для молодых москвичей увеличилось количество оплачиваемых стажировок

"Мой район. Новости": для молодых москвичей увеличилось количество оплачиваемых стажировок

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В центре "Профессии будущего" подготовили расширенный список оплачиваемых стажировок для молодежи и специалистов без опыта работы. В этом году их стало на 50% больше, доступно более 3 тысяч позиций в IT, промышленности и других сферах.

Для стажеров это шанс познакомиться с потенциальными работодателями, получить профессиональные навыки и заработать свои первые деньги по выбранной специальности. Чтобы узнать подробности и подать заявку, нужно обратиться в центр.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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