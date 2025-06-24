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24 июня, 07:45

Общество

В центральных регионах РФ обнаружены клещи, зараженные анаплазмозом

В центральных регионах РФ обнаружены клещи, зараженные анаплазмозом

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В центральных регионах России появились клещи, которые переносят инфекционное заболевание анаплазмоз.

После укуса болезнь может протекать бессимптомно, но иногда у людей возникают такие симптомы, как температура, слабость и анемия. Эксперты предупреждают, что раньше клещи с анаплазмозом встречались только в южных и восточных регионах, но теперь столкнуться с ними можно и в центральной части страны.

Причиной такой миграции могли стать мягкие зимы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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