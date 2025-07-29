РСТ: спрос на зарубежный отдых у россиян не падает, несмотря на проблемы с авиасообщением

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Туры за рубеж в России продаются стабильно, несмотря на проблемы с авиасообщением, передает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Продажи либо соответствуют показателям августа 2024 года, либо превышают их. За последний месяц лета лидерами выездного туризма станут Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Абхазия, Китай, ОАЭ и Мальдивы.

По данным управляющего директора одного из туроператов Любви Ворониной, спрос на зарубежные туры с заездами с 1 по 31 августа этого года у компании на 28,2% превышает аналогичные показатели прошлого года.

От общего объема продаж 32,4% приходится на Турцию, 11,2% – на Египет, в Абхазию полетят 7,6% человек, в ОАЭ – 4,8%, а в Таиланд – 3,4%. На Вьетнам, Китай и Мальдивы приходится 3,1, 2,4 и 1,3% соответственно. В Тунис и на Кубу полетят менее 1% туристов из России.

По сравнению с прошлым годом доли продаж нарастили Турция, Египет, Абхазия, ОАЭ, Вьетнам, Китай и Мальдивы. Например, на Турцию приходилось 24,9%, а на Китай менее 1%. На Таиланд спрос слегка снизился, в 2024 году он составлял 3,7%.

Увеличился также и средний чек по турам в Турцию, Египет и Абхазию, составив 250, 200,5 и 130 тысяч рублей соответственно. Однако Эмираты и Таиланд показали снижение среднего чека до 169 и 160,9 тысячи рублей.

Глубина бронирования, то есть период между датой брони и датой заезда, выросла до 2,3 месяца.

Руководитель департамента маркетинга другого туроператора Наталья Буткина отметила, что летом повышенным спросом пользуются пляжные направления. Спрос увеличивает и то, что по этим направлениям есть удобные и доступные чартерные и регулярные рейсы.

"Также в последние годы менее выражена сезонность в Юго-Восточной Азии – благодаря перераспределению туристов на те курорты, где летом практически не бывает дождей. Теперь эти страны становятся полноценной альтернативой европейским средиземноморским курортам", – добавила эксперт.

Она также уточнила, что стоимость туров увеличилась в среднем на 20%. Кроме того, повысился рост покупок дополнительных услуг к пакетным турам, таким как индивидуальный трансфер или CIP-лаунджи.

Директор по развитию, продвижению и рекламе еще одной компании Ирина Гусакова обратила внимание на то, что в августе стабилен спрос на европейские направления. Кроме того, хорошо продаются комбинированные туры, то есть экскурсии и отдых на море.

"По Черногории в этом году виден рост пока на 10%, но так как продажи еще не закрыты ожидаем увеличения объемов до 15–20%. На уровне 2024 года бронируют экскурсии с отдыхом на побережье в Греции и экскурсионные программы по Австрии и Венгрии с оформлением венгерской визы", – объяснила Гусакова.

Спрос на Италию при этом сместился на бархатный сезон. В августе туристы предпочитают море, а итальянские достопримечательности оставляют на сентябрь и октябрь, заметила специалист.

В понедельник, 28 июня, в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел сбой, были отменены более 50 пар рейсов. Причиной стала хакерская атака. Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Ранее стало известно, что лесные пожары в Турции не повлияли на отдых россиян. Очаги возгорания находятся в удалении от курортных районов и в горной местности. Согласно опросу туроператоров, жалоб и просьб о досрочном прекращении туров не поступало.

