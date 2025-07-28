Турэксперт Васильева назвала самые живописные маяки России

В маяках есть что-то символичное и притягательное. Они ассоциируются с верной дорогой, надеждой и безопасностью, часто фигурируют в литературе и кино. Сегодня в мореплавании маяки постепенно заменяются более современными навигационными системами, но как архитектурные сооружения до сих пор существуют, притягивая своей фотогеничностью. Турэскперт Екатерина Васильева рассказывает, куда ехать за фотосессией в стиле морской романтики.

Маяк Анива, Сахалин

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Анива на Сахалине – один из самых труднодоступных маяков в мире. Его построили в 1939 году на небольшой скале Сивучья – к тому моменту на этом месте разбился уже не один корабль. Сегодня маяк заброшен, что добавляет инфернальности к скалистому пейзажу и частой туманной погоде. Посмотреть на маяк можно только с воды, экскурсии обычно отправляются из Южно-Сахалинска, часто в них также включено посещение мыса Мраморного.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Южно-Сахалинска – 8–10 часов в пути в одну сторону, билеты в районе 40 тысяч рублей туда и обратно; однодневная экскурсия – от 6 тысяч рублей с человека.

Маяк в Рыбной деревне, Калининград

Рыбная деревня – туристический квартал в Калининграде в стиле старого Кенигсберга. Это новострой, но очень убедительный, и на его территории есть свой маяк – башня высотой в районе 30 метров, открытая для туристов. На входе симпатичные скульптуры: моряк с обезьянкой на лавочке и женщина-трактирщица, внутри ресторан, музей-магазин стеклянных изделий, сувенирная лавка и, самое главное, смотровая площадка. С нее открывается вид на Кафедральный собор и остров Канта, а на самой площадке, на шестом этаже, можно увидеть скульптуру чайки с яйцом, потереть которое считается хорошей приметой. А на седьмом этаже, на маленькой закрытой площадке, находится скульптура ученого кота с книжкой и в очках.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Калининграда – чуть больше 2,5 часа в одну сторону, билеты – от 20 тысяч рублей (туда и обратно); вход в маяк и на смотровую площадку – 100 рублей.

Балтийский маяк (Пиллау)

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Еще один маяк в Калининградской области в городе Балтийске считается самым западным в России. Он был построен немецкими инженерами в начале XIX века, когда город назывался Пиллау. Изначально маяк был полностью белым, но в 1930 году его верхнюю часть покрасили в красный, чтобы сделать более заметным издалека.

Этот ориентир до сих пор работает в режиме "9 секунд свет и 3 секунды темнота", так что зайти внутрь не получится. Полюбоваться им можно только снаружи. Кстати, до сих пор на линзе Френеля (оптическое устройство, фокусирующее свет маяка в узкий луч) остались следы от пуль времен Великой Отечественной войны, но лично убедиться в этом факте тоже не получится, тут придется поверить гиду на слово.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Калининграда – чуть больше 2,5 часа в одну сторону, билеты – от 20 тысяч рублей (туда и обратно), оттуда еще около часа на электричке до Балтийска, билет в одну сторону – от 127 рублей. Посмотреть на маяк снаружи можно бесплатно.

Соловецкий маяк на Секирной горе, Архангельская область

Один из самых необычных маяков в стране находится на территории Соловецкого музея-заповедника. Жизнь Соловецкого монастыря всегда зависела от моря, паломники вместе со всем необходимым для жизни прибывали сюда исключительно по воде, и в середине XIX века здесь, на Церкви Вознесения Господнего, была надстроена башенка маяка. Впрочем, существует мнение, что это могло произойти и в конце XVIII века.

Маяк до сих пор действующий, керосиновые лампы еще в начале XX века заменены на оптические аппараты. Сам ориентир посетить не получится, но в церковь можно зайти свободно.

Как добраться и сколько стоит: поездом до города Кеми (Республика Карелия) (около суток в пути и от 4 400 рублей за билет в одну сторону, потом на такси или автобусе до причала в поселке Рабочеостровск (15–20 минут) и оттуда примерно два часа на теплоходе, стоимость билета в одну сторону – 2 800 рублей (покупать следует заранее). Погулять по территории можно бесплатно, зайти в церковь тоже, экскурсия по Секирной горе с гидом продолжительностью 2,5 часа – 700 рублей.

Маяк Токаревского, Владивосток

Один из самых узнаваемых и фотогеничных маяков Владивостока. Он находится на небольшом искусственном островке в заливе Петра Великого. Местные называют его Токаревской кошкой (кошкой называют песчаную мель, параллельную к берегу). Маяк действующий, но в то же время и популярный туристический объект, от его подножия открывается вид на город, Русский мост и острова залива. Сюда приходят любоваться закатом, а в последние годы тут регулярно организуют разные культурные мероприятия. Приходить лучше во время отлива, так как во время приливов песчаная коса полностью уходит под воду, близко подойти не получится.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Владивостока – 8–10 часов в пути в одну сторону и от 46 тысяч рублей – за билеты туда и обратно.

